ATP verlengt schorsing van tennisseizoen tot 31 juli

De ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis, heeft de schorsing van alle toernooien vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 juli. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

De beslissing betekent dat de toernooien van Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel niet zoals gepland kunnen doorgaan. Ook alle toernooien op de Challenger Tour en in het ITF Circuit worden afgelast.

“Vanwege de voortdurende onzekerheden rond de covid-19 pandemie, moeten wij met spijt onze beslissing aankondigen om de schorsing van de Tour te verlengen”, zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzo. “Net zoals alle tennisfans, spelers en toernooidirecties over de hele wereld vinden wij het jammer dat de Tour op deze manier blijft geraakt worden. Wij blijven alle opties bekijken om de Tour zo snel mogelijk en op een veilige manier te kunnen hervatten. Daarbij houden we er rekening mee dat toernooien later in het seizoen worden ingepland. Zoals steeds blijft de gezondheid van de tennisgemeenschap en het publiek onze topprioriteit bij elke beslissing die wij nemen.”

Midden juni wordt bekeken of de ATP Tour vanaf begin augustus kan hervatten. Het tennis ligt al zo’n twee maanden stil.

Ook WTA Tour ligt zeker stil tot eind juli

De WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, heeft vrijdag de schorsing van alle toernooien vanwege de coronacrisis verlengd tot eind juli. Daardoor worden de toernooien van Bastad, Lausanne, Boekarest en Jurmala afgelast. Voor Karlsruhe en Palermo wordt naar een nieuwe datum gezocht.

“Wij betreuren dit maar wij blijven ons beroepen op medische experten die kunnen bepalen wanneer het opnieuw veilig en mogelijk is om terug te keren naar de WTA competitie”, zegt een woordvoerder. “Wij blijven de situatie van dichtbij opvolgen en hopelijk kunnen we snel weer op de courts staan.”