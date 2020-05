Principeakkoord voor twee Formule 1 GP’s op circuit van Silverstone

De Formule 1 en het circuit van Silverstone hebben een principeakkoord gesloten over de organisatie van twee Grote Prijzen in de F1 dit seizoen. Dat meldde de Britse publieke omroep BBC vrijdag en het circuit bevestigde het bericht nadien op Twitter.

Na overleg tussen de eigenaars van het circuit, de British Racing Driver’s Club en de F1 kwam een overeenkomst uit de bus. “Ik ben tevreden met het principeakkoord dat er twee GP’s dit jaar achter gesloten deuren mogen plaatsvinden”, reageerde Stuart Pringle, algemeen directeur van Silverstone.

Pringle verduidelijkte nadien dat beide races wel nog groen licht moeten krijgen van de autoriteiten. Mensen moeten nu immers eerst twee weken in quarantaine voordat ze zich overal op Engelse bodem mogen vertonen. De F1 hoopt dat de Britse regering een uitzondering wil maken voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport.

De F1 wenst op 5 juli in Oostenrijk eindelijk te kunnen beginnen aan het seizoen. De GP’s in het voorjaar werden allen afgelast omwille van de wereldwijde coronacrisis. In totaal werden tien Grote Prijzen geannuleerd (Australië, Monaco en Frankrijk) of uitgesteld naar een latere datum (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan en Canada).

De Grote Prijs van België, op het circuit van Spa-Francorchamps, zou op 30 augustus achter gesloten deuren kunnen doorgaan. De regionale overheden in ons land gaven daarvoor vrijdag hun goedkeuring.