Klokkenluider VS: “We’re in deep shit”

Viroloog en klokkenluider Rick Bright zegt dat zijn beweringen over het gebrek aan voorbereiding omtrent covid-19 erkend waren door de regering. Donderdag moest hij getuigen voor een parlementaire commissie over de mate waarin de Verenigde Staten voorbereid zijn op het vervolg van de coronacrisis. “We gaan de zwartste winter in de moderne geschiedenis tegemoet als de coronacrisis niet beter wordt aangepakt,” aldus Bright.