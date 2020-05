Eén nieuw corona-overlijden in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen is opnieuw één coronapatiënt overleden. De patiënt stierf in het ZOL in Genk. Dat brengt het totale aantal overlijdens in onze ziekenhuizen op 392. Het aantal patiënten neemt opnieuw verder af.

De Limburgse ziekenhuizen maken melding van één nieuw corona-overlijden. De patiënt stierf in het ZOL in Genk, dat gisteren ook al als enige Limburgs ziekenhuis nieuwe overlijdens te betreuren had. Toen ging het om twee nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal overlijdens in het ziekenhuis van Genk komt daarmee op 67. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen ziekenhuis met 91 corona-overlijdens. In totaal stierven in de Limburgse ziekenhuizen al 392 coronapatiënten. Goed nieuws is wel dat het aantal patiënten in onze ziekenhuizen blijft afnemen. Onze ziekenhuizen tellen vandaag nog 130 coronapatiënten, dat zijn er opnieuw twaalf minder dan gisteren. In totaal mochten al ruim 1.292 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.