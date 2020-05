Steven Brouns is een echte verzamelaar. Van de ontwerpen van zijn eigen designstudio, vaak met een dikke knipoog, tot meubelstukken van zijn favoriete designers: het interieur van deze loft is nooit saai.

Steven Brouns heeft een grote liefde voor interieur en mooie spullen. Dat zie je meteen wanneer je de loft in een voormalige brouwerij aan het gerechtsgebouw in Hasselt binnenstapt. Het is een interieur ...