Terug naar school als corona kolonel: Vlaamse kinderartsen lanceren ludieke actie

Sommige leerlingen mogen vanaf vrijdag 15 mei terug naar school, maar kinderartsen merkten in hun praktijk op dat de heropening veel ouders en schoolpersoneel angst inboezemt. Daarom heeft de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) met ‘Het grote coronaspel’ een actie op poten gezet. Die bestaat uit informatieve filmpjes met bekende Vlamingen in de hoofdrol, waarin op een speelse manier wordt uitgelegd hoe het voor iedereen veilig blijft.

“Er is schrik dat het virus zich kan verspreiden onder kinderen en leerkrachten, maar we zien weinig zieke kinderen. We zien wel tekenen van depressie door het ontsporen van gezinnen door die angst. Het is noodzakelijk dat kinderen met vriendjes kunnen spelen voor een goede ontwikkeling”, zegt kinderarts Kamoen Kristien, verbonden aan ziekenhuis Maria Middelares in Gent. “We hebben jullie hulp nodig om de stem van jullie kinderen luider te doen klinken in een wereld waar volwassenen de regels bepalen”, roept Ann De Guchtenaere van het Medisch Directrice Zee-preventorium De Haan nog in de introductievideo.

Het spel bestaat uit zeven instructievideo’s waarin telkens een basisregel om het virus te voorkomen door een BV of kindje wordt toegelicht. Als de kinderen alle regels ter harte nemen, mogen ze zich van de kinderartsen een echte ‘corona-kolonel’ noemen. Onder meer Jan Schepens en Katja Retsin, kersverse mama Nathalie Meskens, Koen Crucke en Sabine De Vos werkten mee aan het project en ook het filmpje van viroloog Marc Van Ranst komt nog op deze site terecht: vvkindergeneeskunde.be/coronaspel