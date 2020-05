De Zonnewijzer viert de heropstart

Zonhoven - Vandaag start de Zonnewijzer terug met lesgeven.

De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar kwamen vandaag in twee aparte groepen terug naar school en dit voor een halve dag. Vanaf maandag is dit de werkwijze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.Om de opstart zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, werd de school vanmorgen versierd en begonnen de leerlingen met een traktatie in de klas.Klasgesprekken, gevoelens, rustig aankomen... kortom het welbevinden van ieder kind stond vandaag centraal. Hierbij was er plaats voor zowel leuke als minder leuke verhalen van de leerlingen.Dankzij "Drukke mama's", een Zonhovense webshop, kregen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar een zorgenpopje. De bezorgde gezichtjes van aan de schoolpoort werden zo snel omgetoverd tot blije leerlingen!