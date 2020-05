Aperoboxe n aan huis

Ook thuis in je kot kun je met twee, of met +4, gezellig aperitieven in je “bubbel”. Alleen is het nu een pak lastiger om al het lekkers bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig zijn er valabele oplossingen in de vorm van aperoboxen die netjes thuis worden geleverd. Makkelijk is het zeker, met als bijkomend voordeel dat je nog eens nieuwe producten leert kennen.