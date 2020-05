We gaan er de komende maanden niet naast kunnen kijken: het mondmasker wordt onverwacht het bekendste accessoire van het seizoen. En de Belgische modewereld kijkt mee in dezelfde richting, met deze leuke prints en ontwerpen.

De modewereld heeft al langer iets met (mond)maskers. De Genkse designer Martin Margiela maakte er sinds zijn eerste show in 1989 zelfs zijn huisstijl van. Weliswaar in een extreme versie in de vorm van ...