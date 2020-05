De Queen tijdens de coronacrisis, dat betekent elke dat een ritje te paard

De Britse koningin Elizabeth II weet wat gedaan in lockdown. Nu ze geen zakelijke verplichtingen heeft, doet de 94-jarige vorstin elke dag aan paardrijden.

Hare Majesteit maakt naar verluidt ‘het beste’ van haar vrije tijd in deze vreemde periode. Bronnen vertelden aan Katie Nicholl, koninklijk verslaggever Vanity Fair, dat ze zicht uitstekend voelt en dagelijks paardrijdt.

“De koningin vindt het ook leuk dat ze meer tijd met haar man kan doorbrengen dan gewoonlijk”, staat er nog te lezen. Volgens de ingewijden dineren ze ’ s avonds samen en kleedt de Queen zich op. De koningin trok dit jaar door het coronavirus eerder dan normaal naar haar residentie Windsor Castle. Daar zal ze door de uitbraak van het virus ook langer blijven dan gepland.

De geruchten doen de ronde dat de Queen hierna misschien zelfs ooit meer openbare taken zal afwerken. Eind vorig jaar, in november, speculeerden Britse media al over het pensioen van de vorstin. Ze zou op 95-jarige leeftijd, na 65 jaar op de troon, de fakkel overdragen aan haar zoon prins Charles. Of dat werkelijk zal gebeuren en of de coronacrisis bepaalde plannen zal versnellen, is voorlopig niet officieel gecommuniceerd.