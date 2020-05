In Hasselt is vrijdag vijf jaar cel gevorderd tegen een Houthalenaar die vier keer schoot op Ahmet Koç. De verdediging betwist dat de verdachte doelbewust op de politicus vuurde en hekelde de ex-sp.a’er zijn heroïsche verhalen “in ninja style” op sociale media.

De schietpartij vond op 27 februari 2018 om 22.30 uur plaats in café Cheers in de Beringse Brugstraat. Gewonden vielen er niet. Enkele dagen later wist de politie een nu 52-jarige Houthalenaar met Turkse ...