As - Achttien maanden cel en een boete van 800 euro: dat is de straf die de rechter in Leuven vrijdag oplegde aan een man die in het voorjaar van 2017 elf keer sterke drank stal in supermarkten, onder meer in As en Houthalen-Helchteren. De man ging met champagne, gin, wodka, whisky en cosmetica aan de haal. De man, zonder vaste verblijfplaats, verkocht de buit door. Hij kon geklist worden dankzij camerabeelden.