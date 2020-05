OPROEP. Wie had een aap, tijger of ander exotisch dier in huis?

Had uw opa een aapje als huisdier? Woonde in uw dorp een dierenliefhebber met een collectie tijgers in zijn tuin of heeft uw tante een zeldzame verzameling vogelspinnen? Voor een reeks in onze krant zijn we op zoek naar bijzondere Limburgse verhalen waarin exotische dieren een hoofdrol spelen. Nu, in een recent verleden of in ver vervlogen tijden, toen dierenliefde nog niet aan dezelfde strenge regels gebonden was als vandaag. Al uw suggesties zijn welkom via dit formulier. Vermeld ook uw telefoonnummer aub. Bedankt!