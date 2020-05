Automecanicien blijkt kopstuk van drugsbende en riskeert tot 40 maanden cel

Een automecanicien en -handelaar is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden omdat de man aan het hoofd had gestaan van de Belgische tak van een drugsbende. Volgens het parket was de man tussen november 2014 en december 2015 betrokken bij ettelijke drugstransacties. Slechts een van die transporten kon evenwel onderschept worden, de levering van 2 kilo cocaïne in Zwitserland. De rechtbank was ook van oordeel dat slechts een deel van de feiten bewezen was.