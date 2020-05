Stad Beringen hult zich in regenboogkleuren

Beringen - De Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) vindt traditioneel plaats op 17 mei. Stad Beringen hangt samen met vele andere steden en gemeenten de regenboogvlag uit. Zo volgt de stad de oproep van het Regenbooghuis Limburg en vragen we aandacht voor discriminatie van holebi’s en transgenders. Op 17 mei 1990, werd homoseksualiteit als ziekte uit de lijst van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geschrapt. In 2020, 30 jaar later, is de harde realiteit dat holebi- en transfobie nog steeds bestaat. Weliswaar doet België het op Europees vlak momenteel goed wat LGBTI+ers betreft en probeert het een voorbeeld te zijn. “We bekleden de op één na hoogste positie van de ILGA-Europe index. Deze index maakt een rangschikking op basis van verschillende indicatoren zoals de rechten van en het beleid over de LGBTI+ers,” weet schepen van samenleven Hilal Yalçin. “Ook op 17 mei vieren we deze symbolische dag met verschillende initiatieven,” legt burgemeester Thomas Vints uit. “We hangen de regenboogvlag uit aan het administratief centrum en ook aan het casino zal de vlag wapperen. Als stadsbestuur vinden we het enorm belangrijk dat we op deze manier onze solidariteit in de strijd tegen holebi- en transfobie kunnen tonen.” Schepen Hilal Yalçin vult aan “Discriminatie, haat en geweld vanwege seksuele geaardheid of gender komen jammer genoeg nog te dikwijls voor. Het is belangrijk om hier als lokaal bestuur voldoende aandacht aan te schenken.” Naast het uithangen van de regenboogvlag zet stad Beringen de film van het digitale MOOOV filmfestival ‘And Then We Danced’ in de kijker.

De film werd genomineerd voor de Queer Palm tijdens het Cannes Filmfestival 2019 en won de Canvas publieksprijs op het Film Fest Gent. Het verhaal speelt zich af in Georgië, een natie waar een homo- en transfoob gedachtegoed nog steeds heerst. “De film is poëtisch en gevoelig, het dagelijkse leven wordt prachtig in beeld gebracht,” vertellen MOOOV-ambassadeurs Tine en Germaine uit Beringen.

Bekijk de film via de website van The Roxy Theatre: http://theroxytheatre.be/portfolio/mooov/

Holebi’s en transgenders die steun zoeken of vragen hebben, kunnen terecht bij Lumi T 0800-99-533 of via de online chat op lumi.be. Zij die discriminatie ervaren omwille van hun gender, of mensen die hiervan getuige zijn, kunnen terecht bij UNIA in Hasselt of via hasselt@unia.be.