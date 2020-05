Cafébazen stilaan wanhopig

Centrum

Genk - De cafébazen zijn stilaan ten einde raad. Hun job lijkt ten gronde te gaan. Tijd voor een reconversieplan zoals voor andere beroepen die in hun bestaan bedreigd zijn?

Het ziet er niet goed uit voor de cafébazen. Want een cafébaas verkoopt niet alleen drank, bier en koffie, maar in zijn aanbod zit vooral gezelligheid samen met een beetje 'psychologie'. Eten en drank kan je laten afhalen, gezelligheid niet.

En laat het nu precies dat zijn waar corona het zwaarste op inhakt. Gezelligheid op anderhalve meter afstand is niet vanzelfsprekend. En terwijl zij andere zaken geleidelijk zien opengaan en hun activiteiten opnieuw opstarten kunnen de cafébazen alleen maar kunnen toekijken en afwachten, voorlopig zonder enig spoor van perspectief. Want zolang er geen wijdverspreid vaccin is zal de afstandsregel blijven gelden en de specialisten spreken in dat opzicht nu reeds van eind volgend jaar. Tegen die tijd is het cafébedrijf dodelijk getroffen, daar kan je donder op zeggen, want zelfs met veel creativiteit los je dat probleem niet op. Het is overigens een probleem dat lijkt op dat van de toneelgezelschappen en de symfonische orkesten

Hoog tijd dus voor een reconversieplan voor de cafés, zoeken naar een andere benadering van gezelligheid, omscholing van cafébazen, flankerende maatregelen. Misschien kunnen federale en Vlaamse overheid zich inspireren aan de Genkse initiatieven bij de sluiting van de mijnen en van Ford?