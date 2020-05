Onkruidbestrijding in coronatijden

Centrum

Genk - Niet alleen op de Grote Markt in Brussel, trekt het onkruid zich niets aan van corona en groeit lustig voort, maar ook in Genk. De stedelijke diensten proberen het onder controle te houden.

Sinds een vijftal jaar is het gebruik van pesticiden verboden voor bestrijding van onkruid op pleinen en in straten.

De gevolgen daarvan zijn positief voor het milieu maar qua werklast zijn ze niet te onderschatten. Onkruidbestrijding blijft immers nodig zowel omwille van esthetische als andere redenen. Dat wordt nog moeilijker als er een quarantaine ingesteld wordt.

Intussen werden tal van alternatieve methoden ontwikkeld om onkruid te bestrijden zonder gebruik te maken van pesticiden. Zo kan men bijvoorbeeld het opschietend onkruid verwijderen door middel van branden, borstelen of stomen. Stad Genk beschikt over een aantal toestellen om dat te doen. Opgeruimd staat netjes, zegt men in Genk. Ook in coronatijden is het goed dat de straat er proper bijligt en daarom worden de straten in het centrum onkruidvrij gehouden met branders.