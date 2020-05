Zoekpunt is open!

Centrum

Genk - 'Zoekpunt', het nieuwe ontmoetingspunt van het dekenaat Genk zou op 1 april van start gaan in Shopping Twee. Corona verijdelde dat plan. Op 12 mei ging dit aanspreekpunt echter wel open.

Toen Luc Herbots, de nieuwe deken, eind januari werd ingehaald sprak hij de hoop uit om vanaf 1 april vanuit het dekenaat in Shopping Twee een 'Kerkplek' te openen met een lage drempel, waar zoekende mensen zouden terechtkunnen, zowel met vragen over hun geloof en het evangelie als voor een goed boek of een zinvolle wenskaart. Corona stak echter een stokje voor dit 'Zoekpunt'. De wereld viel stil, de winkels sloten en iedereen ging in lockdown.

Toen de winkels weer opengingen en Shopping Twee opnieuw toegankelijk was, opende ook het 'Zoekpunt'. Dat gebeurde zonder veel omhaal op dinsdag 12 mei in het pand in Shopping Twee, net tegenover de doorgang naar Shopping 1, met een eerste sessie waarbij mensen alleen - omwille van de afstandsregels - en elkaar opvolgend een gesprekje konden voeren met deken Luc Herbots. Voorlopig moet dat nog zonder het kopje koffie, wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Zo'n plek wil echter ook mensen triggeren en daarvoor is de 'actieve herdenkingsplek' bedoeld. Achter de overlijdenscijfers van elke dag zitten mensen met een naam en een verhaal. Op de herdenkingsplek kan je hun naam op een steen schrijven en aan de voet van een Piëta leggen, een Maria die rouwt om haar dode zoon. Stenen vergaan immers niet.

Tenslotte kan hier ook iedereen terecht die zich een mooie wenskaart of een inspirerend boek wil aanschaffen. Er is een dagelijkse permanentie van 14.00 tot 16.00 uur.

Vermeldenswaard is nog dat het dekenaat elke zondagmorgen om 10.00 - en ook op Hemelvaartsdag 21 mei speciaal voor de toekomstige eerste communicantjes - via internet een eucharistieviering streamt vanuit de crypte. Je kan die volgen op de facebookpagina van het dekenaat: https://www.facebook.com/DekenaatGenk/.