Oversterfte bedraagt 9.000 in België, maar onze unieke telling blijkt correct

COVID-19 heeft intussen al bijna 9.000 extra overlijdens veroorzaakt in België. “Dat is veel hoger dan de oversterfte die we in het verleden ooit hebben kunnen meten tijdens vorige griepseizoenen”, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

In 2017 was er in de winter, gelijklopend met de griepepidemie, een oversterfte van 3.284 mensen. Tijdens de griepepidemie van 2018 vielen er 3.093 extra doden, en in 2019 was er geen oversterfte in de winter.

De winter van 2015 was met 4.012 extra overlijdens een van de ergste griepseizoenen die België kende sinds 2001. Maar de oversterfte tijdens de huidige COVID-19-uitbraak ligt bijna 2,2 keer hoger, zei Van Gucht. “En dit ondanks de lockdown”, voegde hij eraan toe. “Het is duidelijk dat als we die lockdown niet hadden uitgevoerd, de gevolgen veel erger zouden geweest zijn en die oversterfte ook heel wat groter zou geweest zijn.”

Oversterfte VS. gerapporteerde coronadoden

Ook een grafiek van het gerenommeerde tijdschrift The economist kreeg veel aandacht tijdens de persconferentie. Uit een studie die het magazine publiceerde blijkt dat de telling van het aantal corona-doden in ons land vrijwel correct is. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland, Spanje en Frankrijk zouden op basis van die studie het aantal overlijdens ten gevolge van het virus moeten bijstellen.