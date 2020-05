Met dit trucje knoop je jouw T-shirt met gemak

Je T-shirt elegant opknopen tijdens de zomermaanden? Het is niet altijd even makkelijk, want het stuk komt vaak snel weer los. En er gewoon en elastiekje ronddraaien, ziet er vreemd uit. Dankzij dit TikTok-trucje maak je de knoop wel stevig en mooi tegelijk.

Het principe is heel eenvoudig: je neemt de linker en de rechterkant van het shirt onderaan vast. Dat doe je met je armen gekruist, alsof je jezelf een knuffel zou geven. De linkerhand neemt dus de rechterkant van het shirt vast, de rechterhand de linkerkant van het kledingstuk.

Vervolgens trek je de zijkanten van het shirt gekruist over elkaar, tot je armen weer in een normale positie staan. Nu komt de draaibeweging waarmee je de knoop gaat vormen. Hierbij kun je het ene deel ven het T-shirt ronde het andere draaien. Zorg dat er in het eerste deel voldoende ruimte is om de stof van het andere deel in vast te klemmen. Breng het er als een kapje over en klaar.

Tip: doe dit met T-shirts die recht vallen en niet al te aansluitend zijn. Anders rek je de items uit.