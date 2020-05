Atheneum Martinus Bilzen kent succesvolle herstart: “Goodiebag voor elke student”

Bilzen -

Niet alleen de leerlingen van diverse basisscholen kwamen vandaag toe aan de schoolpoorten ook de secundaire scholen brachten vandaag hun eerste lesdag door in pilootfase. In het Atheneum Martinus in Bilzen werden de studenten van het 6de en 7de jaar muzikaal onthaald aan de schoolpoort. “Elke student kreeg een goodiebag met daarin een herbruikbaar mondmasker en een duidelijke instructiefiche. Ons schooldomein werd bovendien duidelijk bewegwijzerd om de social distance te garanderen”, verduidelijkt directeur Ine Buekers.