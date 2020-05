Corona-epidemie verliest aan kracht in Limburg: besmettingen in dalende lijn

Hasselt - De corona-epidemie verliest duidelijk aan kracht in Limburg. Het aantal nieuwe besmettingen blijft al vijf dagen op rij onder de grens van dertig. De trend van het aantal nieuwe positieve gevallen gaat daarmee verder in dalende lijn.

De afgelopen 24 kregen opnieuw 27 Limburgers te horen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is er amper één meer dan gisteren. De afgelopen vijf dagen bleef het aantal nieuwe postieve gevallen telkens onder de grens van dertig. De trend van het aantal nieuwe besmettingen gaat daarmee verder in dalende lijn. Het zevendaagse gemiddelde - het aantal nieuwe positieve gevallen van de afgelopen zeven dagen - bedraagt vandaag 31, gisteren was dat nog 34, maandag bedroeg dat gemiddelde nog 35. Sinds de uitbraak van de crisis zijn in Limburg in totaal 5.822 mensen met zekerheid besmet geraakt met het coronavirus. Met 67 op 10.000 inwoners blijft onze provincie nog altijd de zwaarst getroffen provincie. Opmerkelijk is wel dat de andere provincies aan een ‘inhaalbeweging’ zijn. Tijdens het hoogtepunt van de crisis telde Antwerpen - rekening houdend met het aantal inwoners van beide provincies - minder dan de helft van het aantal besmettingen van Limburg. In de tussentijd heeft het coronavirus Antwerpen veel zwaarder getroffen, al blijft Antwerpen met 41 op 10.000 besmette inwoners wel nog altijd het meest gespaard in deze coronacrisis.

Grote oversterfte

Ook nationaal zien we een dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen. De afgelopen 24 uur hebben opnieuw 356 Belgen positief getest op het virus, wat het totale aantal besmettingen op 54.644 brengt. “De trend van het aantal nieuwe besmettingen blijft dalend en neemt met 10 procent per dag af”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt met 8 procent per dag. De afgelopen 24 uur werden opnieuw 67 Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, maar tegelijk werden er 190 ontslagen. Daarmee zakt het aantal opgenomen patiënten naar 1.862 (-104). 380 patiënten liggen nog op intensieve (-27), 231 van hen worden beademd (-8). “Het aantal intensieve patiënten gaat ook in dalende lijn en neemt af met vier procent per dag”, zegt Van Gucht. Opnieuw stierven 56 mensen aan het coronavirus, waarmee het totale dodenaantal van de crisis op 8.959 komt. “De oversterfte tijdens deze coronacrisis ligt veel hoger dan normaal”, zegt Van Gucht. “De laatste grote oversterfte dateert van de zware griepwinter van 2015 toen er sprake was van een 4.012 extra overlijdens. Tijdens deze coronacrisis zijn er dat nog eens 2,2 meer dan tijdens de winter van 2015, wat bewijst hoe zwaar de coronacrisis ons treft. Zonder de lockdownmaatregelen was die oversterfte nog een stuk hoger geweest.”

