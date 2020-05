Ouders over heropstart scholen: “Een beetje vrees, een beetje blij”

De heropening van de scholen. Er is veel rond te doen geweest, maar vandaag mochten leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar lager onderwijs en de laatstejaars van het secundair onderwijs weer naar school. Iets waar leerkrachten en directies goed op voorbereid waren. Voor ouders was het vaak een dubbel gevoel. De kinderen thuis helpen met afstandsonderwijs was niet evident, maar er blijft toch de vrees dat het op school niet helemaal veilig is voor hun kind.