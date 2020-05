Zo’n 93 procent van de Limburgse leerlingen die vandaag heropstarten in het lager onderwijs, zit vandaag ook effectief op de schoolbanken. Dat blijkt uit een rondvraag bij 23 lagere scholen.

Vanaf vandaag mogen scholen voor een aantal leerjaren de lessen gedeeltelijk hervatten. De officiële heropstart is in ons land voorzien voor aanstaande maandag, maar in Vlaanderen kunnen scholen vandaag ...