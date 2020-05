Zo zien de heropende Limburgse scholen eruit: nadarhekken en banken uit elkaar

Vanaf vandaag mogen scholen voor een aantal leerjaren de lessen gedeeltelijk hervatten.. De scholen waren daar goed voorbereid. Circulatieplannen aan de schoolpoort, een beperkt aantal leerlingen op de speelplaats of een handenwasstraat. Het coronavirus

De maatregelen die scholen troffen tegen de verspreiding van het coronavirus liepen vaak in dezelfde lijn: Nadarhekken aan de ingang van de school, een wasstraat of duidelijk systeem om de handen te wassen of ontsmetten, schoolbanken uit elkaar en een beperkt aantal leerlingen per klas en op de speelplaats. De laatste weken van dit schooljaar zien er heel anders uit dan bij de start ervan. Bekijk hier hoe het coronavirus de Limburgse scholen heeft verbouwd.

Basisschool De Wegwijzer (Lummen)

Nadarhekken en tape op de grond om afstand te bewaren. Foto: klu

Een duidelijk circulatieplan voor ouders die hun kind afzetten. Foto: klu

Didactisch materiaal is in plastiek ingepakt. Bij een mogelijke besmetting wordt alles opnieuw ontsmet. Foto: klu

Weinig schoolbanken in de klas om ook hier afstand te bewaren. Foto: klu

Stedelijke Basisschool Kuringen

Duidelijke afbakening op de speelplaats. Foto: DJ

Mondmaskers op school, ook dat is het nieuwe normaal, vooral voor ouders dan. Foto: dj

Vrije basisschool De Horizon (Beverlo)

De temperatuur wordt gemeten voor het binnengaan van de school. Foto: zb

Elke bank heeft hier zelfs een eigen ‘bubbel’. Foto: Raymond Lemmens

Basisschool Kozen (Nieuwerkerken)

Elke leerling heeft een schoolbank voor twee voor zich alleen. Geen vriendje naast je om mee te babbelen, maar wel veel meer plaats. Foto: len

Basisschool Kompas (Genk)

“Ook spelen moeten de klassen apart”, zegt de directeur’. Alles verloopt in kleine groepjes op basisschool Kompas. Foto: cn

Vrije Lagere school De Brug (Heusden)