De Boekenbeurs in Antwerp Expo gaat dit jaar niet door omwille van de situatie met het coronavirus. Dat bevestigt organisator Boek.be. Hoewel het evenement pas gepland was voor de herfstvakantie, gooit de organisatie nu al de handdoek.

Boek.be belooft later op de dag meer uitleg te geven, ook over mogelijke alternatieven die worden overwogen. Volgens Het Laatste Nieuws is er vrijdagochtend een personeelsvergadering aan de gang bij Boek.be, waar ook ontslagen zouden worden aangekondigd.