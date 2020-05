67 nieuwe opnames in de ziekenhuizen, overlijdens in de jongste 24 uur

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar voor ons land. De dalende trend lijkt zich voort te zetten.

In de afgelopen 24 uur zijn 67 mensen opgenomen in het ziekenhuis. “Ook hier blijft de trend dalend en neemt nu af met 8% per dag”, aldus viroloog Steven Van Gucht. Ook op intensieve zorg blijft de trend dalend. Helaas zijn ook 56 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. “Ook hier is de trend dalend, het aantal overlijdens neemt af met 6% per dag.”

“Zoals u weet hebben we een hoog sterftecijfer. (...) We zijn een dichtbevolkt land en hebben een sterk verouderde bevolking.” Maar toch wil viroloog Steven Gucht enkele puntjes op de i zetten. Aan de hand van een tabel die gepubliceerd werd in The Economist, blijkt dat we in ons land het aantal covid-19-overlijdens correct geteld hebben en met 2% hebben overschat.

Verschillende andere Europese landen hebben een hogere oversterfte dan het aantal officieel gerapporteerde corona-overlijdens. Dat wil zeggen dat het aantal overlijdens ten gevolge van het virus in vrijwel alle Europese landen zal bijgesteld moeten worden.