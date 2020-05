Novak Djokovic wil tennissen tot z’n veertigste: “Ik ga voor het record van de meeste grandslamtitels”

Rafael Nadal en Roger Federer zijn gewaarschuwd. Novak Djokovic is ervan overtuigd dat hij over enkele jaren afscheid neemt als de meest succesvolle tennisser ooit. De 32-jarige Serviër heeft zeventien grandslamtitels op zijn erelijst staan, twee minder dan Nadal en drie minder dan recordhouder Federer.

“Ik heb altijd veel vertrouwen in mezelf”, zei Djokovic in de Amerikaanse tv-show In Depth with Graham Bensinger. “Ik ben nog niet klaar met deze sport, ik heb nog dingen te doen. Ik geloof erin dat ik ...