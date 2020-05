OPROEP. Belg geeft een derde minder uit tijdens de lockdown. En u?

Uit onderzoek van ING blijkt dat Belgen tijdens de eerste zes weken van de lockdown een derde minder hebben uitgeven dan tijdens dezelfde periode in 2019. ING analyseerde meer dan 98 miljoen elektronische betalingen van hun klanten.

“De Belgen gaven voornamelijk minder uit aan vakantie (-69%), kinderactiviteiten (-68%), kledij en beauty (-61%) en vervoer (-52%). Gezien de lockdown en de sluiting van winkels, bars, restaurants en andere ontspanningsplekken is het misschien weinig verrassend dat de uitgaven voor sommige goederen en diensten fors terugvielen. Maar wellicht is een deel van de daling ook te wijten aan meer voorzichtigheid door het dalende consumentenvertrouwen en de economische recessie. De Belgische consument gaf dan weer meer geld uit in supermarkten en bij niet-gespecialiseerde onlineleveranciers (+24%)”, klinkt het bij ING. “Ook de grote e-commerce-bedrijven komen als winnaars uit deze crisis. Als ook de kredietkaartbetalingen worden meergerekend, spendeerden de Belgen liefst 85% meer bij de grotere e-commerce-bedrijven dan een jaar geleden en waren er 66% meer transacties.”

OPROEP. Wij zoeken mensen die willen getuigen over hun uitgaven in de lockdownperiode. Laat het ons dan weten via dit formulier. Vergeet zeker uw naam, gemeente, telefoonnummer en de reden van het contact niet te vermelden.