OPROEP. Kreeg u al een telefoontje van een contactonderzoeker?

Hasselt - Sinds deze week zijn de contactonderzoekers actief. Zij gaan na met wie een besmet persoon in contact geweest is en waarschuwt vervolgens die personen.

Ondertussen hebben de contactonderzoekers al de helft van de besmette Belgen kunnen bereiken. Het probleem is dat er voor veel mensen geen telefoonnummer beschikbaar is. Een derde van de besmette personen heeft gemiddeld twee anderen doorgegeven met wie hij of zij contact gehad heeft.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar mensen die deze week gebeld werden door een contactonderzoeker. Dat kan zijn omdat u besmet bent, maar ook omdat u in contact geweest bent met een besmet persoon. Bent of kent u iemand die al gecontacteerd is, laat het ons dan weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam, gemeente, telefoonnummer en de reden van het contact niet te vermelden.