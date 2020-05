CD&V wil ‘occasionele overbezetting’ in kinderopvang toelaten in postcoronatijdperk

Voor CD&V moeten organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang de mogelijkheid krijgen om in het postcoronatijdperk op bepaalde dagen en momenten tot twintig procent méér kinderen op te vangen dan dat er vergunde plaatsen zijn. Daarbij mag het in het decreet vastgestelde maximumaantal kinderen of het toegestane maximale jaargemiddelde van bezetting niet overschreden worden.