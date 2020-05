Gemeente moet tijdelijk personeel aanwerven voor noodopvang kinderen in school

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Ook in Nieuwerkerken starten de lagere scholen vrijdag opnieuw op. Zowel in het eerste, tweede als zesde leerjaar wordt vanaf vrijdag opnieuw lesgegeven. Maar daarnaast moeten de scholen ook instaan voor noodopvang van kinderen van de andere klassen. Omdat ‘t Nieverke in Nieuwerkerken daar te weinig capaciteit voor heeft, riep de school de hulp in van de gemeente.