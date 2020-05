Database van Sciensano met contact tracing-data in strijd met “fundamentele rechten”

Volgens de Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige tegenhanger is het Koninklijk Besluit dat de oprichting van een databank bij Sciensano regelt, onwettig. “We moeten het virus tracken, niet de burgers”, klagen ze vrijdag aan in een open brief aan het federaal parlement, die vrijdag werd gepubliceerd op de websites van Knack en Le Vif.