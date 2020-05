Schrik niet als Chris Froome op 29 augustus bij de start van de Tour in Nice opdoemt in een andere trui dan die van Ineos. Volgens de Engelstalige wielerwebsite www.cyclingnews.com overweegt de viervoudige Tourwinnaar in augustus nog een transfer, zodat hij als enige absolute leider, maar wel concurrent van Ineos een gooi kan doen naar een vijfde eindzege.