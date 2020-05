Ze gaan er vandaag nog eens aan beginnen. Een rondje vergaderen, ruzie maken en mogelijk verlaten er weer enkelen zelfs de vergadering. De Pro League, de verzameling van profclubs die in 1972 werd opgericht als Profliga, bestaat bijna 50 jaar. En het moddergooien, dat is bij het ouder worden alleen maar toegenomen, want clubs denken maar aan één ding: hun eigenbelang