Sinds eind april zijn in Mexico al minstens 105 mensen gestorven, vermoedelijk na het drinken van illegaal gestookte drank. Ook in de Dominicaanse Republiek zijn volgens de minister van Volksgezondheid, Rafael Sanchez, sinds 7 april 177 doden gevallen.

Alleen al in de Mexicaanse staat Puebla is het aantal doden opgelopen tot 42, zo maakte de regionale regering er al bekend. Daarnaast liggen elf mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de naburige ...