Krijg je minder vakantiegeld als je technisch werkloos bent?

Werknemers hebben in april en ook in de eerste helft van mei opvallend weinig vakantiedagen opgenomen. Het belooft dan ook een stormloop op vrije dagen te worden in de zomer en in het najaar. Hoe vermijd ik dat zoiets tot ruzie op kantoor leidt en wat zijn mijn rechten als werknemer? En nu ik technisch werkloos ben, welke gevolgen heeft dat voor mijn vakantiegeld?