IOC maakt 800 miljoen vrij om gevolgen coronacrisis op te vangen: “Niemand weet hoe de wereld er morgen uitziet”

Het Internationaal Olympisch Comité IOC zorgt voor een enveloppe van 800 miljoen dollar, omgerekend 740 miljoen euro, om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen, zo maakte IOC-voorzitter Thomas Bach donderdag bekend.

De beslissing werd genomen tijdens het Uitvoerend Comité, zo meldde Bach na afloop via een videoconferentie. 650 miljoen dollar wordt besteed aan de kosten voor het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio en 150 miljoen dollar gaat naar de olympische beweging, meer bepaald naar de internationale federaties die zwaar getroffen werden door de crisis.

“We houden er rekening mee dat we een bedrag tot 800 miljoen dollar zullen bijdragen voor ons deel en verantwoordelijkheden wat betreft het uitstel van de Spelen in Tokio”, vertelde Bach. De kosten die het organisatiecomité en de lokale autoriteiten maken vanwege het uitstel lopen in schattingen uiteen van 2 tot 5 miljard euro.

Foto: EPA-EFE

“De eerste prioriteit van de organisatie in Japan is het veiligstellen van het olympisch dorp en de accommodaties waar de sporten plaatsvinden”, vertelde Bach. Het is een kostbare aangelegenheid. De appartementen waarin de atleten moeten worden ondergebracht zouden eigenlijk dit najaar, na de Paralympische Spelen, een woonwijk worden.

Bach weigerde in te gaan op speculaties over een nieuw uitstel, afstel, of verplaatsing als het coronavirus volgend jaar nog rondwaart. “We werken nu met volle overtuiging aan het succes van Tokio 2020 in 2021, aan Spelen die in een voor alle betrokkenen veilige omgeving worden gehouden. Maar niemand weet hoe de wereld er morgen uitziet.”

Het IOC komt op 17 juli bij elkaar voor het 136e congres. Dat gebeurt voor het eerst via een videoconferentie.