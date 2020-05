Zoektocht naar verdwenen omgekomen surfer in Scheveningen gestopt

De zoektocht van de Nederlandse Defensie naar de stoffelijke resten van het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen heeft donderdag niets opgeleverd en is aan het eind van de middag gestaakt. Er zal niet meer actief naar het lichaam worden gezocht, liet een woordvoerder van de Koninklijke Marine weten.

Er was gezocht in de buurt van de haven en het havenhoofd waar de surfer maandagavond voor het laatst werd gezien. De Nederlandse marine zette donderdag een soort duikboot met sonar in om de bodem af ...