Nieuwerkerken heeft als een van de eerste gemeenten opnieuw ‘fysieke’ gemeenteraad

De gemeenteraad van Nieuwerkerken komt vanavond weer samen. Niet zoals gebruikelijk in het Sociaal Huis, maar in ontmoetingscentrum De Brug. Daar stonden voor de gelegenheid tafels verspreid over de grote zaal om zo de regels van social distancing te kunnen respecteren.