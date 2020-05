Gewezen tegenstander van Club Brugge in opspraak na gelekte beelden, club verdedigt zich: “Geschokt door deze spionage”

De Oostenrijkse Bundesliga heeft een onderzoek ingesteld naar Linzer ASK wegens het overtreden van de fairplayregels. De organisatie achter de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie kreeg donderdag een aantal videobeelden van een training van Linz. Daarop is te zien dat er geen sprake was van het toegestane trainen in kleinere groepjes, maar dat er met de volledige selectie werd getraind. De beelden zouden recent zijn opgenomen, terwijl groepstrainingen in Oostenrijk pas vrijdag weer zijn toegestaan.

Elf andere clubs uit de competitie hebben protest aangetekend tegen het gedrag van de competitieleider, die in augustus in de laatste voorronde voor de Champions League uitgeschakeld werd door Club Brugge. In een gemeenschappelijke verklaring stellen zij dat de beelden duidelijk maken dat er ondanks een verbod van het ministerie getraind is met volledig lichaamscontact. “Daarmee werden de geruchten die er al waren bevestigd”, aldus de clubs.

Red Bull Salzburg, de nummer twee in de stand, liet weten “geschokt” te zijn. “We werken al maanden zo hard voor een toekomst van het voetbal. Blijkbaar zijn niet alle clubs zich bewust van hun verantwoordelijkheid”, aldus commercieel directeur Stephan Reiter. Overtreding van de fairplayregels kan leiden tot een boete, puntenaftrek of zelfs gedwongen degradatie.

Criminelen

Bij Linz weten ze naar eigen zeggen van niets. De club spreekt van bedrijfsspionage. “We zijn geschokt dat er duidelijk derde partijen zijn die bereid zijn met behulp van criminelen in ons clubgebouw in te breken om te spioneren. De daders zijn gefilmd en worden nu onderzocht”, vertelde directeur Andreas Protil aan AFP.

LASK Linz gaat momenteel aan kop in de Oostenrijkse competitie, waar men gaat beginnen aan een kampioenschapsronde met zes ploegen. Het telt 27 punten, drie meer dan Salzburg.