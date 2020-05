Na maanden van slapeloze nachten ontdekt Hanne (32) de oorzaak van mysterieus lawaai, maar ze kan er weinig tegen beginnen

Hanne Oosterlijnck (32) ligt al maanden ’s nachts wakker door een mysterieus geluid. De West-Vlaamse die uitgeweken is naar het Oost-Vlaamse dorp Balegem dacht eerst aan katten of duiven op het dak. Dinsdagnacht ontdekte ze echter de “beangstigende” oorzaak van het nachtelijk lawaai: steenmarters. Maar steenmarters zijn integraal beschermd in Vlaanderen, dus mogen ze niet worden gevangen en kan Hanne er weinig tegen beginnen. “Deprimerend”, klinkt het. “Ik wil ze geen kwaad doen, ik wil gewoon dat ze weggaan.”

Gaten afdekken, ultrasoon geluid inzetten of een spray gebruiken. Dat zijn de tips die Hanne Oosterlijnck uit Balegem krijgt van Natuurpunt en andere instanties die ze al contacteerde. “Ik heb nood aan een beetje begrip”, aldus de lerares lager onderwijs, die het sowieso enorm druk heeft door de coronacrisis. “Ik slaap al maanden niet goed door het lawaai en mijn kat is verdwenen. Hij heeft de schrik van zijn leven opgelopen.”

Afgelopen week ontdekte Hanne dat het mysterieuze lawaai afkomstig is van steenmarters die haar oude huis binnendringen. Maar ze kwam ook te weten dat ze daar weinig aan kan doen. “Steenmarters zijn beschermd en mogen niet gevangen worden. Als ze bovendien ook jongen hebben, mogen ze niet worden verjaagd”, aldus Hanne. Maar dat kan ze onmogelijk controleren. “Ik woon in een oud huis met veel spouwmuren en valse plafonds. Daar zitten ze waarschijnlijk in, maar ik weet niet goed waar te beginnen zoeken.”

Warmteminnende alleseters

Steenmarters doken in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw weer op in Vlaanderen. De alleseters doen zich het liefst te goed aan bessen, eieren en vruchten, maar eten ook kleine prooidieren zoals ratten en muizen. Steenmarters houden van warmte en ontsnappen aan frisse temperaturen door zich te verschuilen in zolders of in schuren. De dieren gedragen zich niet agressief tegenover mensen, behalve als ze in het nauw worden gedreven. Hun aanwezigheid in huis kan wel stank, lawaaihinder of beschadigingen van bijvoorbeeld kabels veroorzaken.

Steenmarters werpen in maart of april twee à vier jongen, die in het najaar op hun eigen benen staan en uit het nest worden verjaagd. In België zijn de dieren een integraal beschermde diersoort, dus steenmarters doden of vangen om ergens anders vrij te laten, is verboden. Ook hun nest verstoren mag niet. “Ze horen hier thuis en hebben als roofdier een belangrijke plaats in ons ecosysteem”, staat op de website van Natuurpunt te lezen.

Nog volgens Natuurpunt is de oplossing om de steenmarters te verjagen eenvoudig. Veel lawaai maken door potten en pannen tegen elkaar te slaan of de radio luid te zetten op plaatsen waar je de dieren hoort. Zodra de dieren verdwenen zijn, wordt aangeraden om kieren, spleten en gaten - steenmarters hebben genoeg aan vijf centimeter - waar ze naar binnen glippen, af te sluiten. Maar om de dieren te verjagen, heb je ook een alternatieve schuilplaats nodig om te vermijden dat ze intrekken op de zolder van een buurman.

“Deprimerend”

Dat Hanne niet veel kan doen om haar nachtrust terug te krijgen, is volgens haar deprimerend. “Ik heb ook tips gekregen van SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, waar ik een luisterend oor kreeg, maar ik weet niet goed waar te beginnen. Mijn huis is oud en te groot om te onderzoeken.”

Hanne heeft vooral nood aan begrip en niet aan mensen die zeggen dat het schattige dieren zijn of haar aanraden gaten te dichten. “En aan iemand die kan langskomen om te helpen de dieren en de gaten waardoor ze binnenkomen, op te sporen. Zelf vind ik niet veel, behalve uitwerpselen buiten het huis.”

“Het is beangstigend”, klinkt het nog bij Hanne. Maar ze kan zich bezighouden om haar gedachten te verzetten: naast lerares lager onderwijs is ze ook zangeres bij onder anderen Hop Simone en Filet Americana, en tijdens de coronacrisis startte ze het soloproject Beyond Birds op. Haar gevoel voor humor is ze - ondanks de slapeloze nachten en de angst voor de indringers - ook nog niet kwijt. “Ik woon helemaal alleen. Misschien heb ik wel nood aan een ridder op het witte paard, die niet bang is van steenmarters, om me te komen helpen.”