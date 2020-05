Muzikant Dominique Nelis maakt hilarisch clipje over geboortestad Genk

Genk - Met een erg hilarisch filmpje brengt muzikant Dominique Nelis (51) een ode aan zijn geboortestad Genk.

Hij doet daarbij beroep op Perdo, een leerling die hij al eerder verwerkte in korte grappige filmpjes die ook op facebook te zien zijn. “Ik kreeg daar zoveel positieve reacties op dat ik besloot samen met Perdo een nummer over Genk te maken”, zegt Nelis. “Ik hou van die stad en de mensen die er kleur aan geven. Genk is trouwens het muzikale Mekka van Vlaanderen. Wat daar aan talent rondloopt is niet te schatten.”

Opvallend is dat Perdo en Dominique erg op elkaar lijken. Toch is er, volgens Dominique, weinig verwantschap. Behalve dat ze allebei in Genk geboren zijn. Het clipje verspreidt hij zelf via sociale media