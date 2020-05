Brouwerij Alken deelt 5.500 desinfecterende handgels uit aan inwoners Alken

Alken - De brouwerij van Cristal in Alken heeft 5.500 desinfecterende handgels aan de inwoners van de gemeente uitgedeeld. De grootste werkgever in de meest besmette gemeente ziet dat als zijn taak.

Alken-Maes haalde de alcohol uit het brouwproces van de verschillende bieren. Cidrerie Stassen die ook tot de groep behoort heeft er de technologie voor in huis. De vatenlijn in Alken ligt door het coronaslot op de horeca nog altijd stil. De verkoop van pils via supermarkten en drankcentra stagneert. Wel drinken we in coronatijden meer speciaalbieren.