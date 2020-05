In Pelt, maar ook in vier andere Limburgse gemeenten, worden vuilnisbakken digitaal beheerd. De afvalmonitor moet steden en gemeenten in de toekomst helpen om openbare vuilnisbakken beter en eenvoudiger in kaart te brengen. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld zwerfvuil beter aanpakken. Het is een initiatief van Limburg.net.