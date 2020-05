Vakbonden weigeren voorlopig onderhandelingen over “onwettige” voorstellen Brussels Airlines

De vakbonden van Brussels Airlines weigeren voorlopig met de directie van de luchtvaartmaatschappij over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te onderhandelen, zolang er geen duidelijkheid is over de nabije toekomst van het bedrijf. Dat melden ze donderdag in een gezamenlijk persbericht. De directie kondigde dinsdag een herstructureringsplan aan waarbij duizend banen op de tocht staan. De voorstellen van de directie bestempelen de bonden donderdag als “onwettig”.

De bonden weigeren voorlopig om al te praten over het sociaal plan tijdens de volgende vergadering met de directie, die gepland is voor maandag. De voorstellen die momenteel op tafel liggen zijn volgens de bonden “niet ernstig, niet realistisch, niet onderhandelbaar en zelfs onwettig”.

ACV Puls/CNE, ACLVB/CGSLB en BBTK/Setca zijn donderdag samengekomen om de voorstellen die dinsdag voorgelegd werden te bespreken. Ze concluderen dat “er voor ons geen sprake van is om over de arbeidsvoorwaarden van het personeel te praten, zolang we niet meer weten over de nabije toekomst van het bedrijf”.