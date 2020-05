Studente gedagvaard: 5.000 euro voor elk uur dat katje Lee niet wordt overgedragen

Stabroek -

Selena Ali (23), de studente die een kat meebracht uit Peru zonder dat het dier de verplichte wachttijd van drie maanden tegen hondsdolheid had doorlopen, is gedagvaard. Ze moet vrijdag om 11 uur voor de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen verschijnen. De eis van het FAVV: 5.000 euro per uur dat de kat niet wordt overgedragen aan het FAVV voor euthanasie en hersenonderzoek.