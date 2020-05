Ikea verkoopt winkeltas in regenboogkleuren

De Zweedse meubelketen Ikea heeft een nieuwe uitvoering van de bekende, blauwe winkeltas aan het gamma toegevoegd. Het gaat om een model van de Frakta in regenboogkleuren.

Het kleurrijke model komt er naar aanleiding van de Pride-maand in juni, krijgt de naam Storstomma mee en zal 1,50 euro kosten. Het accessoire - ideaal om je was in mee te dragen richting wassalon of hotel mama - is gemaakt vanuit een streven naar meer gelijkheid en tegen discriminatie. De tas kun je nu al aan je winkelmandje toevoegen, maar door de grote drukte is thuislevering in bepaalde postcodes momenteel niet mogelijk. Vanaf volgende week ligt het XXL-item ook in de fysieke winkels.

De Frakta-tas heeft door de jaren heen een echte cultstatus bekomen. Het Franse luxemerk knipoogde naar het ontwerp met een handtas in bijna hetzelfde blauw en ongeveer hetzelfde formaat. Ook Virgil Abloh, bekend van zijn eigen label Off-White, deed er eerder al zijn ding mee.