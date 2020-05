Coronaverlof eindelijk rond: werknemers en ambtenaren kunnen aanvraag indienen

De nieuwe regeling rond het coronaverlof is eindelijk rond. Het koninklijk besluit (KB) is donderdag gepubliceerd in het Staatsblad. Ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar kunnen tot eind juni 4/5 of halftijds ouderschapsverlof aanvragen en daarvoor een hogere vergoeding krijgen.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de kogel is eindelijk door de kerk. De regering beloofde alles al tegen 1 mei rond te hebben, maar met twee weken vertraging is het er nu toch: het extra ouderschapsverlof voor wie het in deze coronatijden moeilijk heeft werk en privé te combineren. Thuis werken én daarbij nog eens zorgen voor peuters, kleuters of lagereschoolkinderen: het valt heel moeilijk te combineren. Vandaar dat minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) tot eind juni de mogelijkheid voorziet om extra ouderschapsverlof op te nemen.

Voor wie geldt het?

Zowel voor werknemers uit de privé als voor ambtenaren. Voor zelfstandigen komt er misschien ook nog groen licht. In elk geval moeten de betrokkenen minstens één (pleeg- of adoptie-) kind van 12 jaar of jonger hebben of zorgen voor een persoon met een handicap. Zij moeten ook minstens één maand anciënniteit kunnen voorleggen.

Hoe werkt het?

De regels lijken heel sterk op die van het traditionele ouderschapsverlof. Coronaverlof kan wel enkel 4/5 of halftijds worden opgenomen. Voltijds of halve dagen in de week kunnen niet. De vergoeding ligt ook 25 procent hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof. Om die uitkering aan te vragen bij de RVA heb je twee maanden de tijd. Wie momenteel al in dat systeem zit, of tijdskrediet of thematisch verlof aan het opnemen is, kan er even uitstappen, coronaverlof nemen en nadien weer overstappen.

Het verlof aanvragen bij je werkgever moet je drie werkdagen op voorhand doen. De werkgever heeft vervolgens ook drie werkdagen om te antwoorden. “Maar indien de twee het erover eens zijn, kan het ook sneller,” legt Geert Vermeir van humanresources-bedrijf SD Worx uit.

Let wel: de werkgever kan het coronaverlof ook weigeren. Bij ouderschapsverlof kan dat niet. “Ik neem aan dat de werkgever dat dan wel zal motiveren. Wij raden dat in elk geval aan”, zegt Geert Vermeir nog. Niet alle bedrijven staan echter te springen voor het coronaverlof. Vooral ondernemingen die hun activiteiten weer naar 100 procent willen stuwen, hebben al hun krachten nodig, valt bij de werkgeversorganisaties te horen.

Tot wanneer loopt de regeling?

Normaal gezien tot eind juni, maar het KB voorziet wel de mogelijkheid om de periode te verlengen. Nu er nog altijd onzekerheid bestaat over jeugd- en zomerkampen zouden ouders dat extra verlof misschien wel kunnen gebruiken. En alles hangt sowieso af van hoe de coronacrisis evolueert. Indien exitmaatregelen moeten worden teruggeschroefd, is het niet uitgesloten dat ook het coronaverlof wordt verlengd.

Nog opmerkelijk: hoeveel mensen coronaverlof gaan aanvragen, zullen we nooit te weten komen. De aanvragen vallen namelijk onder dezelfde noemer als het gewone ouderschapsverlof. “Maar dat er nu al veel aanvragen zijn (de regeling treedt met terugwerkende kracht in werking en dus konden werknemers al aanvragen indienen, nvdr.) is zeker,” aldus nog Geert Vermeir.