Hasseltse dj Kenn Colt lanceert nieuwe zomerhit: “Stijn Coninx inspireerde mij”

Hasselt -

Met ‘Be Alright’ scoorde de producer en resident-dj van Club Versuz en Pacha Ibiza On Tour vorig jaar een dikke zomerhit. Dat kunstje hoopt Hasselaar Kenn Colt, die in Lotto Mons Expo nog het voorprogramma draaide van David Guetta, met ‘Sun Goes Down’ te herhalen. “Ongeacht waar we deze zomer onze vakantie doorbrengen – thuis, in eigen land of de nabije landen – mijn nieuwe single zorgt voor veel streepjes muzikale zon.”